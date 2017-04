| Общество | 13:49 | 26.04.2017 Саженцы для акции «Посади дерево спаси город» уже закуплены! (ФОТО) У волонтерской акции жителей Днепра «Посади дерево спаси город» нашлись спонсоры. Садить деревья начинают уже завтра не пропустите! Акцию «Посади дерево спаси город!» органично поддержали инициаторы другой акции, объявленной накануне гражданским объединением «Народное партнерство». До апрельских снежных бурь в конкурсе «Городские цветы» были определены призом наборы саженцев цветов для 100 дворовых клумб. Однако после непогоды основатель «Народного партнерства» Геннадий Гуфман сообщил, что поддерживает идею горожан о высадке деревьев и вместе с цветочными саженцами 100 победителей первого этапа получат и красивые саженцы ивы извилистой. «Дорогие друзья! Никого не оставила равнодушным стихия, которая уничтожила тысячи деревьев в нашем городе. Еще до природного катаклизма мы объявили о конкурсе для активистов - создателей дворовых клумб. Мы объявляем, что в рамках нашего конкурса все его участники получат не только наборы саженцев цветов, но и прекрасное дерево. Таким образом, мы присоединяемся к акции "Посади дерево - спаси город!" Также готовы закупить саженцы для тех, кто участвует в акции "Посади дерево спаси город!", - написал в группе акции Геннадий Гуфман. Как уже сообщили участники популярной акции «Посади дерево спаси город», саженцы на данный момент уже действительно закуплены. Партнеров акции, среди которых партия «За життя!» - поблагодарила инициатор высадки деревьев Анна Кондракова в сети Фэйсбук:

«… САЖЕНЦЫ СУПЕР!!!! И о них я еще расскажу! Агроном питомника дала спецконсультацию. Садим, ухаживаем и радуемся!:))) будут жить! Четвертое: благодарим Геннадий Гуфман и Партию «За життя» - я думаю, благодаря им получится не по одному, а по паре саженцев дать на большинство заявок! Тему политики мы даже не начинаем:) а вот за то, что пару сотен деревьев в нашем городе на этой неделе появится, - радуемся:) И от себя скажу - «Народное партнерство» и лично Геннадий Гуфман, а также городская ячейка «За життя» не просили похвал, но выполнили даже больше, чем мы надеялись! Поэтому поддержите добрым словом такую помощь) P.S. Если честно, я надеялась, что у такой акции спонсоров будет больше», - написала в группе «Посади дерево спаси город» Анна Кондракова. В четверг, 27 апреля, по планам активистов и меценатов, в городе стартует массовая высадка деревьев во дворах Днепра «Посади дерево спаси город». Благодаря активистам, общественным организациям и партии «За життя» в Днепре появится более 200 новых деревьев 5-ти видов: клен, катальпа, каштан, ива обыкновенная и ива извилистая. Следите за акцией в группе Напомним, что конкурс «Городские цветы» был объявлен 7 апреля. В итоге, в конце августа будут определены 3 самые прекрасные дворовые клумбы. Их создатели получат набор вечнозеленых и хвойных растений, которые станут украшением клумбы также и в зимний период.

