| Общество | 13:54 | 26.04.2017 Днепровских мотоциклистов приглашают на открытие байкерского сезона 29 апреля в Днепре состоится открытие байкерского сезона приуроченное к 20-летию байк-клуба «Angels-MC». В 12:00 байкеров Днепра приглашают на Фестивальный причал для организованного мотопробега, после чего мотоциклисты приедут в парк развлечений «Лавина». С 14:00 начнется байк-шоу.



Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил Жорж «LION», организатор мероприятия. «Для празднования будут организованные поселение, место под палаточный городок. Будут детские зоны, лаундж-зоны, кальянные. Помимо основного байкерского мероприятия, мы хотим, чтобы люди пришли к нам с самого начала празднования и остались на два дня», - рассказал Жорж «LION». Президент байк-клуба «Angels-MC» Владислав «MILOV» рассказал, как обычно начинается день празднования годовщины клуба. «Наш день начинается традиционно: мы каждый год, на протяжении 20 лет, ездим в детский дом, уделяем внимание детям, дарим подарки, катаем. А потом уже едем ко всем гостям на Фестивальный причал», - сказал он. По словам организатора мероприятия, ожидается прибытие 1,5 тыс. мотоциклистов-участников празднования.

