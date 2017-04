| Общество | 13:59 | 26.04.2017 Президентские стипендии получат шестеро молодых мастеров Днепропетровщины В 2017 году стипендии Президента Украины Петра Порошенко получат шестеро молодых мастеров народного искусства Днепропетровской области. Стипендиаты – из Днепра, Кривого Рога, Никополя и Петриковского района, сообщили в управление культуры, национальностей и религий ДнепрОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В течение года стипендии главы государства будут получать мастера петриковской росписи Людмила Брыжа, Анастасия Гончар и Яна Захарченко, мастер по ткачеству Юлиана Белая, мастер художественной вышивки Анастасия Дегтяренко и мастер художественной керамики Антон Алексеенко. Президентская стипендия учреждена в 2011 году с целью поддержки одаренной молодежи и развития традиционного народного искусства Украины. Претенденты на президентскую стипендию должны владеть художественными техниками народного искусства; использовать в творчестве украинский орнамент, пользоваться традиционными инструментами и природными материалами. Приветствуется их участие во всеукраинских выставках.

