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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:26 | 26.04.2017
Актеры фильма «Слуга народа» рассказали о дальнейшей судьбе киноленты

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в среду, 26 апреля, в Днепровской филармонии им. Когана состоится презентация спектакля «Убей меня нежно», в котором главные роли сыграли Петр Никитин и Ольга Жуковцова, известные по участию в киноленте «Слуга народа-2».

Петр Никитин рассказал, что уже к осени «Слуга народа-2» к осени станет сериалом.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Слуга народа-2» будет сериалом, осенью он выйдет на экраны. Фильм слуга народа займет порядка двух серий, поэтому там мы будем. После будут досъемки, но будем ли мы там сниматься, определят авторы. Но примем участие с удовольствием», - отметил Никитин.

Читайте также: «Университет дает человеку технические основы, но не способности», - Петр Никитин

 
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