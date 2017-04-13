Днепропетровщина почтила героев-чернобыльцев

В Днепре почтили память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. К мемориалу «Чорнобильський дзвін» цветы возложили представители общественности, районной, городской и областной власти, церкви, дети, ветераны-чернобыльцы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «В Днепропетровской области проживает 16 тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, в целом в регионе - более 20 тысяч пострадавших в результате взрыва «мирного атома». Областная власть делает все возможное, чтобы чернобыльцы чувствовали себя достойно и защищенно в социальном плане. Настроена система льготного медицинского обеспечения, предоставляются бесплатные лекарства, услуги по зубопротезированию, материальная помощь. Также оздоравливаются дети-чернобыльцы. В этом году на социальную защиту и медицинское обеспечение из областного бюджета выделено 1,5 миллиона гривен», - отметил заместитель председателя ДнипроОДА Камиль Примаков. Читайте также: в Днепре состоялся крестный ход, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТОРЕПОРТАЖ)



