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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:31 | 26.04.2017
Журналисты рассказали о подробностях инцидента в горсовете Днепра, - СМИ

В Днепре - новый скандал. Общественный активист Сергей Варфоломей заявил, что его избили городской голова Борис Филатов и заместитель мэра Михаил Лысенко. При этом, по его словам, охрана мэрии не допускала в кабинет заместителя мэра сотрудников полиции. Подробности инцидента описал на своей странице в Фейсбук известный украинский журналист Роман Бочкала, передает «Днепр.Главное»

Конфликт произошел в кабинете заммэра Филатова - Лысенко - в ходе обсуждения городской программы поддержки ОСМД. Варфоломей обвинил руководство мэрии в коррупции, после чего, по словам активиста, Лысенко ударил активиста по лицу. Также Варфоломей утверждает, что в драке участвовал Борис Филатов.

В результате потасовки Варфоломею потребовалась помощь врачей «скорой». По его словам, у него забрали телефон, на который он пытался фиксировать происходящее.

«Филатов ударил меня по лицу, а его зам – Михаил Лысенко плевал мне в лицо. Они обещали мне выколоть глаза», - заявил активист.

Свидетелями ситуации стали журналисты программы «Стоп коррупции». Артем Лагутенко описал произошедшее на своей странице в соцсети.

«От і в мене нарешті 171 стаття. Старий «добрий знайомий» Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра Бориса Філатова. Напад на журналіста Стоп корупції із застосуванням фізичної сили. Заява вже написана, пояснення подані. Але ніякого оптимізму не відчуваю. Поліція на камеру і на моїх очах мовчки спостерігала, як Борис Філатов вже через годину лупцював місцевого активіста Сергей Варфоломей (Sergey Varfolomey). Із відчуттям побоювання за своє здоров'я, виїхали із Дніпра. Ось така у нас демократія», - отметил он.

Также известный украинский журналист Роман Бочкала рассказал, что очевидцами ситуации были правозащитник Ігорь Бондарчук и видеооператоры программы «Стоп коррупции» (5 канал) Зорян Бень и Владимир Садыков.

По словам журналиста, охрана мэрии не допускала в кабинет заместителя мэра сотрудников полиции.

«Патрульные безропотно стояли за дверями, слушая стуки ударов. Когда Варфоломею удалось вырваться, его лицо было в крови. Вот такое отношение к журналистам, гражданским активистам и неудобным вопросам», - отметил Роман Бочкала.

В ответ на обвинения Варфоломея Филатов заявил о непричастности к драке, что он просто ее наблюдал. А Лысенко сообщил, что это активист напал на него в его кабинете.

Подтверждение слов журналистов могут находиться на видеозаписи с камер наблюдения в кабинете заместителя мэра. Однако в настоящее время серверная мэрии, где хранятся записи, заблокирована.

 
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