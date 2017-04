| Общество | 17:39 | 26.04.2017 «Главный секрет успеха - быть собой», - блогер Виктор Пузанов дал советы школьникам В ДнепрОГА советник главы области и успешный блоггер Виктор Пузанов поделился секретами успеха со школьниками. Проект команды Валентина Резниченко и Совета Европы «Клуб молодого лидера» собрал около 300 старшеклассников из разных уголков Днепропетровщины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА Виктор Пузанов - один из лучших логистов страны, по совместительству - советник председателя ДнипроОДА и известный блогер. Впервые выступает перед полным залом детей. «Очень боюсь выступать перед детьми. Я читаю тренинги для 200-300 взрослых людей - и это не страшно. А дети очень критичны, они чувствуют любую фальшь. Поэтому меня просто трясет», - признался Виктор Пузанов перед началом встречи. Главная тема встречи - блогерство. По словам Виктора Пузанова, делиться мыслями на фейсбуке начал в 2014 году. Сразу на его страницу начали подписываться сотни людей. Сейчас их уже почти 30 тысяч. «Для меня блогерство - не работа ... Мой секрет в том, что я не говорю о банальных вещах. Я живу как живу, и совершенно искренне пишу о том, что мне хочется написать сейчас, - поделился Виктор Пузанов. - Главный совет для молодежи - быть собой». Внимательно слушает советы одиннадцатиклассница из Павлограда Мария Сенчина. «Я на такой встрече впервые. Была очень рада, когда мне предложили сюда приехать. Для меня такие люди - пример. Считаю, что их советы полезны», - поделилась Мария Сенчина. «Клуб молодого лидера» - совместный проект команды Валентина Резниченко и Совета Европы. Ежемесячно школьников области приглашают в ДнепрОГА на встречи с интересными и успешными людьми. Дети уже пообщались с ведущими бизнесменами и ІТ-шниками. По итогам встреч создают видеоуроки. «Мы передаем школам видеоуроки. И 65 тысяч детей области смогут посмотреть наш проект», - рассказала советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб. Следующий своими секретами успеха со школьниками поделится специалист по внедрению электронных услуг Дмитрий Дубилет. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

