Днепрян приглашают поучавствовать в акцие «Посади дерево – спаси город!»

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В Днепре появилась акция «Посади дерево – спаси город!». Инициаторы призывают восстановить зеленые насаждения Днепра после недавней бури. Акция стартует завтра. Первой точкой озеленения станет школа №82. Организаторы приглашают поучаствовать всех добровольцев.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила инициатор акции Анна Кондракова.
«В рамках нашей акции посадим минимум 10 деревьев, наверное еще и цветочки!», - пишет Анна Кондракова.
Желающие присоединиться к акции должны прийти завтра, 27.04.2017, в 11.00 по адресу ул. Философская, 56.