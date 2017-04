| Общество | 17:44 | 26.04.2017 Днепрян приглашают поучавствовать в акцие «Посади дерево – спаси город!» В Днепре появилась акция «Посади дерево – спаси город!». Инициаторы призывают восстановить зеленые насаждения Днепра после недавней бури. Акция стартует завтра. Первой точкой озеленения станет школа №82. Организаторы приглашают поучаствовать всех добровольцев. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила инициатор акции Анна Кондракова. «В рамках нашей акции посадим минимум 10 деревьев, наверное еще и цветочки!», - пишет Анна Кондракова. Желающие присоединиться к акции должны прийти завтра, 27.04.2017, в 11.00 по адресу ул. Философская, 56.

