| Общество | 18:20 | 26.04.2017 В преддверие 9 мая ветеранов Соборного района обследуют в больнице им. Мечникова Главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что медпомощь ветеранам в ОКБ им. Мечникова предоставляет круглый год. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Врачи молодежного движения посещают ветеранов в самых отдаленных селах Днепропетровской области. В каждом отделении есть палаты для ветеранов ВОВ. На питание в сутки выделяется 60 грн и 70 грн на лекарственное обеспечение, что значительно больше, чем для любой категории больных. Мы постоянно проводим консультации для врачей госпиталя ветеранов ВОВ. В нынешнем году было проведено протезирование суставов для ветеранов на 120 тыс. грн. За последнее время в консультативной поликлинике прошли обследование около 3 тыс. ветеранов. Также в начале мая состоится акция для ветеранов Соборного района Днепра. Они смогут на одном этаже получить любую необходимую для них консультативную помощь. К тем, кто не сможет к нам приехать, домой приедут наши доктора. Также приглашаем всех ветеранов больницы им. Мечникова на обследование. У нас их 14 человек», - сказал он.

