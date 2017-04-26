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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:19 | 26.04.2017
Разорвал пиджак и покусал: Михаил Лысенко рассказал о нападении на него

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко прокомментировал инцидент, который имел место 26 апреля в городском совете Днепра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета.

В мэрии отмечают, что Сергей Варфоломей и еще несколько активистов пытались сорвать заседание бюджетной комиссии, а сам глава ОСМД ворвался в кабинет чиновника, где началась драка.

«Несколько раз он неудачно ударил меня. Скажу, что бить он не умеет. Зато этот человек укусил меня за руку, разорвал на мне пиджак, после чего его вывели работники муниципальной полиции. надеюсь, руководство горсовета и правоохранители сделают соответствующие выводы », - сообщил Михаил Лысенко.

Заместитель мэра написал заявление в полицию.

Читайте также: «Борис Филатов схватил меня за грудь и нанес удар в лицо», - Сергей Вафоломей 
 
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Теги: Днепропетровщина

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26.04.17 18:39 Андрей: Горе-Активисты
Городской власти - Нужно мониторить горе-активистов и их липовые коррупционные псевдо-организации. На порог их не пускать ни в одно учреждение!!! Поручить соответствующим органам проверить их деятельность, чем они занимаются и за какие деньги делают набеги на Мерию?

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