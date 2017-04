| Общество | 18:29 | 26.04.2017 В эти выходные в Днепре пройдет фестиваль циркачей (ИНТЕРЕСНО) Во Дворце студентов Днепра 29 апреля пройдет открытый фестиваль циркового искусства «Круг друзей». В этом году на конкурс приедут участники из Харькова и Запорожья. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Фестиваль циркового искусства стал уже традиционным для Днепропетровщины. На этот раз к нам уже точно приедут конкурсанты из Днепра, Харькова и Запорожья. Заявки принимаются до 28 апреля. Для участников предусмотрено шесть возрастных групп: от 3 до 25 лет», - рассказали в облгосадминистрации. Продемонстрировать свои таланты участники могут в жонглировании, гимнастике, акробатике, эквилибре, дрессировке животных, фокус, клоунаде и оригинальном жанре. Номер должен быть не длиннее семь минут. Жюри будет оценивать артистизм, оригинальность выступления, музыкальное сопровождение и актерское мастерство. Победители получат медали и дипломы. Заявки на участие можно присылать на электронный адрес: pks_dnu@ukr.net. Телефон координатора фестиваля - (095) 459 -59-65. Поддержать конкурсантов могут все желающие. Начало в 10:00. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

