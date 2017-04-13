В эти выходные в Днепре пройдет фестиваль циркачей (ИНТЕРЕСНО)

Во Дворце студентов Днепра 29 апреля пройдет открытый фестиваль циркового искусства «Круг друзей». В этом году на конкурс приедут участники из Харькова и Запорожья.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Фестиваль циркового искусства стал уже традиционным для Днепропетровщины. На этот раз к нам уже точно приедут конкурсанты из Днепра, Харькова и Запорожья. Заявки принимаются до 28 апреля. Для участников предусмотрено шесть возрастных групп: от 3 до 25 лет», - рассказали в облгосадминистрации.

Продемонстрировать свои таланты участники могут в жонглировании, гимнастике, акробатике, эквилибре, дрессировке животных, фокус, клоунаде и оригинальном жанре. Номер должен быть не длиннее семь минут. Жюри будет оценивать артистизм, оригинальность выступления, музыкальное сопровождение и актерское мастерство.

Победители получат медали и дипломы.

Заявки на участие можно присылать на электронный адрес: pks_dnu@ukr.net. Телефон координатора фестиваля - (095) 459 -59-65.

Поддержать конкурсантов могут все желающие. Начало в 10:00.