Юный ученый из Днепра взял серебро на международной конференции в Германии

Днепрянин Сергей Воронов завоевал серебро на «XXIV Международной конференции молодых ученых – ICYS-2017» в Штутгарте.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Десятиклассник лицея информационных технологий получил награду за оригинальное многофункциональное устройство, сочетающее 3D-принтер и 3D-сканер.

«Это два устройства, соединенные между собой программно. Изобретение можно использовать и в учебных, и в практических целях. Я работал над проектом три года. Соперники на конкурсе были сильные, особенно, из Индонезии и Сингапура», – рассказал парень.

В конференции International Conference of Young Scientists приняли участие команды из 26 стран Европы, Азии и Америки. В каждую входили по 10 старшеклассников из разных городов.

Участники соревновались в шести номинациях: математика, информатика, экология, науки о жизни, физика и инженерия.

Проект «ICYS-Украина» – национальный этап международной конференции. Его основали в 2010 году Малая академия наук Украины и Институт одаренного ребенка Национальной академии педагогических наук Украины.



