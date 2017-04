| Общество | 18:46 | 26.04.2017 Юный ученый из Днепра взял серебро на международной конференции в Германии Днепрянин Сергей Воронов завоевал серебро на «XXIV Международной конференции молодых ученых – ICYS-2017» в Штутгарте. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Десятиклассник лицея информационных технологий получил награду за оригинальное многофункциональное устройство, сочетающее 3D-принтер и 3D-сканер. «Это два устройства, соединенные между собой программно. Изобретение можно использовать и в учебных, и в практических целях. Я работал над проектом три года. Соперники на конкурсе были сильные, особенно, из Индонезии и Сингапура», – рассказал парень. В конференции International Conference of Young Scientists приняли участие команды из 26 стран Европы, Азии и Америки. В каждую входили по 10 старшеклассников из разных городов. Участники соревновались в шести номинациях: математика, информатика, экология, науки о жизни, физика и инженерия. Проект «ICYS-Украина» – национальный этап международной конференции. Его основали в 2010 году Малая академия наук Украины и Институт одаренного ребенка Национальной академии педагогических наук Украины.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7