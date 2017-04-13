Количество родителей, которые хотят прививать своих детей, выросло с 41% до 74% с 2014 года, - специалист

В Украине количество родителей желающих прививать своих детей увеличилось с 41% до 74% с 2014 года.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила главный внештатный иммунолог департамента здравоохранения ОГА Ирина Сычева.

По её словам, Днепропетровская область на сегодняшний день полностью обеспечена всеми вакцинами, необходимыми для выполнения календаря прививок.

«Позитивная динамика наметилась в обществе, и мы видим, что количество родителей, которые подходят этому вопросу «по-научному» увеличивается. Я бы сказала, вакцинация это показатель интеллекта родителей», - прокомментировала ситуацию Ирина Сычева.

Специалист важность грамотного информирования родителей об иммунизации.

«В рамках Всеукраинской недели вакцинации родители могут прийти в поликлинику и задать все необходимые вопросы. Ведь сейчас источником информации для родителей часто становится интернет, а это очень ненадежно, там может писать кто угодно и часто далеко не специалист», - отметила иммунолог.

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Ирина Сычева призвала принять осмысленную позицию к вакцинации. Она напомнила о вспышке полиомиелита 2015 года и отметила, что в прошлом году было зарегистрировано 4 случая столбняка в Украине, чего не случалось до этого 30 лет.

