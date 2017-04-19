Миллиард гривен получили объединенные громады Днепропетровщины, - Олег Кужман

Миллиард гривен из государственного и областного бюджетов получили в прошлом году объединенные громады Днепропетровщины благодаря децентрализации. В регионе уже реализовано 250 важных инфраструктурных проектов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман, передает пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Государство предложило регионам новую модель местного самоуправления. Хотите жить лучше и больше зарабатывать? Создавайте объединенные территориальные громады. Изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины дали местным бюджетам дополнительно около 50 новых источников доходов. Этими поступлениями громады распоряжаются самостоятельно», - сказал Кужман.

Теперь, отметил он, люди не ждут, пока им «упадет» что-то из областного бюджета - деньги громадам поступают напрямую из госбюджета и государственного фонда регионального развития. Кроме того, финансирование выделяет ДнепрОГА.

Бюджет созданных объединенных громад в среднем вырос втрое, отметил Олег Кужман.