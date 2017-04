| Общество | 11:28 | 27.04.2017 Миллиард гривен получили объединенные громады Днепропетровщины, - Олег Кужман Миллиард гривен из государственного и областного бюджетов получили в прошлом году объединенные громады Днепропетровщины благодаря децентрализации. В регионе уже реализовано 250 важных инфраструктурных проектов. Об этом сообщил первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман, передает пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Государство предложило регионам новую модель местного самоуправления. Хотите жить лучше и больше зарабатывать? Создавайте объединенные территориальные громады. Изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины дали местным бюджетам дополнительно около 50 новых источников доходов. Этими поступлениями громады распоряжаются самостоятельно», - сказал Кужман. Теперь, отметил он, люди не ждут, пока им «упадет» что-то из областного бюджета - деньги громадам поступают напрямую из госбюджета и государственного фонда регионального развития. Кроме того, финансирование выделяет ДнепрОГА. Бюджет созданных объединенных громад в среднем вырос втрое, отметил Олег Кужман. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

