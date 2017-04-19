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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:44 | 27.04.2017
Второй год подряд на Днепропетровщине массово ремонтируют коммунальные дороги, - Валентин Резниченко

В Днепропетровской области массово ремонтируют коммунальные дороги. В этом году в области провели ремонт уже четырех улиц.

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сейчас дорожники приступили к работе еще на 16 автодорогах, передает пресс-службе облгосадминистрации.

«Продолжаем капремонт коммунальных дорог. В этом году новый асфальт уложили уже на четырех дорогах, и дорожники приступили к работе еще на 16 улицах. Покрытие ремонтируют в четырех городах и шести районах, - рассказал Валентин Резниченко. - Планируем в этом году капитально отремонтировать около 160 дорог».

В Магдалиновке, в частности, укладывают новый асфальт по ул. Центральная. По словам поселкового головы Владимира Найка, на этой дороге находятся райгосадминистрация, отделы полиции, пенсионного фонда - то есть учреждения, услугами которых пользуются жители всего района.

«Дороге 36 лет, за это время ни разу ее не ремонтировали капитально. Ежегодно мы латали ямы, на это уходило до 200 тысяч гривен. Но это было неэффективно, поэтому обратились за помощью к области. Очень благодарны, что на нашу просьбу откликнулись», - рассказал Владимир Найко.

Дорожники укладывают асфальт на 36 тысячах квадратных метров дороги.

«Тысячу уже уложили, - отметил подрядчик Владимир Горбенко. - Завершить все работы планируем до середины мая. Все делаем качественно. Брака не будет, гарантируем».

Всего за последние два года команда Валентина Резниченко отремонтировала на Днепропетровщине более 300 коммунальных дорог.


 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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