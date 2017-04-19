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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:12 | 27.04.2017
Донорская кровь спасет жизнь почти 800 детей Днепропетровщины

«Сдай кровь детям» – такую акцию организовали областная детская клиническая больница, Днепропетровская областная станция переливания крови и волонтеры. Она продлится до 24 мая.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Собранную кровь передадим в детские медучреждения области. Сможем спасти жизни почти 800 детей. На Днепропетровщине – 66 тысяч доноров, которые ежегодно сдают более 40 тысяч литров крови. Они действительно делают это по зову сердца, помогая совершенно незнакомым людям», - рассказали в облгосадминистрации.

Специалисты напоминают: в день сдачи крови можно съесть нежирный завтрак из каши, сухого печенья и сладкого чая.

Специалисты рекомендуют накануне не есть жирного, жареного, острого, копченого, молочного. Перед донорской процедурой нельзя курить и употреблять алкоголь.

После сдачи крови следует избегать физических нагрузок, восстановить давление помогут шоколад и кофе.

Чтобы стать донором, при себе необходимо иметь паспорт и копию идентификационного кода.

Всех желающих сдать кровь ждут по адресу: пр. Богдана Хмельницкого, 17 (бывшая ул. Героев Сталинграда), областная станция переливания крови. Прием доноров – с 8.00 до 13.00. Больше информации по тел.: (056) 745-23-82, 745-30-56.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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