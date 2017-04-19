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| Общество | 16:24 | 27.04.2017
Известный IT-шник Дубилет присоединился к сбору средств для детской больницы

Днепряне собрали средства на современное оборудование для детской больницы №5. К благотворительной акции присоединился топ-блоггер, известный деятель IT-сферы и советник председателя ДнепрОГА Дмитрий Дубилет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Очень приятно, когда люди не жалеют собственные время, деньги на благотворительные проекты. К сожалению, государство не всегда способно поддерживать инициативы такого характера, поэтому благотворительные акции волонтеров имеют большое значение для оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается», - отметил Дмитрий Дубилет.

Он также поделился планами о встрече со старшеклассниками области, которая должна состояться в мае в рамках проекта ДнепрОГА «Клуб молодого лидера».

«Будем общаться по поводу предпринимательства. Попробую «разогреть» в детях интерес к теме ведения собственного бизнеса. Считаю, чем больше предпринимателей в государстве, тем оно богаче», - сказал Дмитрий Дубилет.

Во время благотворительной встречи, прошедшей в формате неформального чаепития, люди в основном интересовались вопросами развития IT-сферы в Украине. Речь шла, в частности, о внедрении системы электронного управления, или же iGov.

Отечественные IT-шники готовы работать над созданием благоприятной среды для потребителей государственных услуг, заверил собеседников Дмитрий Дубилет. И лучшим «рецепту» он считает уход от устаревших стандартов. Куча бумажных справок и стояния в очередях - безусловный архаизм, убежден специалист.

Организаторами акции выступили биржа благотворительности «ДоброДій» и благотворительный фонд «Киддо».

«Такие встречи вдохновляют нас оставаться в Украине и работать на ее благо. Ведь у Дмитрия Дубилета были все предпосылки остаться за границей, где он работал на «Мастеркард». Но он вернулся. Уже хотя бы для такой мотивации людей нужны подобные встречи», - отметила руководитель биржи благотворительности «ДоброДій» Влада Миколюк.

Акция собрала около 13 тысяч гривен - они пойдут на приобретение нейросонографа для маленьких пациентов Днепровской больницы №5.

 
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