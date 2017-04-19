В этом году участвовать в ВНО будет на 15 тыс. абитуриентов меньше, чем в прошлом

В этом году проходить ВНО будет на 15 тысяч человек меньше, чем в прошлом. Это связано с предоставлением права абитуриентам поступать в вузы по сертификатам ВНО 2016 года, передает osvita.ua.

Отмечается, что уменьшение количества участников также связано с демографическими факторами.

Больше всего выпускников будут сдавать обязательный тест с украинского языка и литературы - 239 545 человек. Второй по количеству участников предмет - история Украины - 182 219 человек. Третий - математика - 113 113 человек.

Результаты регистрации свидетельствуют, что среди выпускников выросла популярность таких предметов как биология, иностранные языки и география. И, наоборот, уменьшается количество лиц, которые выбирают тесты ВНО по физике и химии.

Как известно, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 23 мая тестированием с украинского языка и литературы.

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