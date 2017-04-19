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| Общество | 16:37 | 27.04.2017
В Днепропетровской области началась компания по диспансеризации крупного рогатого скота

 Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что в области началась компания по диспансеризации животных.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Самым эффективным методом профилактики болезней животных является диспансеризация, которая проводится дважды в год весной и осенью. Диспансеризация - это комплекс плановых диагностических, лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на раннее выявление признаков заболеваний животных, профилактику и лечение болезней. Суть мероприятия заключается в проведении диагностических исследований животных на туберкулез, лейкоз, бруцеллез, а также прививки против сибирской язвы. Именно сейчас идут диспансеризационные мероприятия крупного рогатого скота. Специалисты государственных ветеринарных больниц заранее информируют население о времени и дате проведения мероприятий. Контактную информацию для проведения обработок животных их владельцы могут получить на официальном сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области или непосредственно в районных и городских государственных больницах ветеринарной медицины. В городе Днепр владельцы животных могут обратиться для получения консультации по поводу прививки животных в Днепропетровскую городскую государственную больницу ветеринарной медицины по телефону (056) 765-95-47; (056) 735-20-16; ДЛВМ Центрального и Чечеловского районов (Кировского и Красногвардейского) (056) 735-20-17; ДЛВМ АНД и Индустриального районов (056) 735-20-19; ДЛВМ Новокодацького района (Ленинский) (056) 735-20-18; ДЛВМ Самарского района (056) 735-20-27; ДЛВМ Соборного района (Жовтневого) (056) 735-20-26; В г. Кривой Рог телефоны для справок и консультаций (056) 404-16-42; В г. Каменское (292) 3-75-63, (292) 52-13-52; В г. Павлоград (232) 4-24-90, (232) 6-15-87; В г. Никополь (05662) 5-35-60. В соответствии с Законом Украины «О ветеринарной медицине», проведение профилактических сезонных обработок животных возложено на государственные больницы ветеринарной медицины. Обращаю внимание на то, что согласно Закону Украины «О ветеринарной медицине» лица, содержащие животных, обязаны: - доставлять животных в определенное место для проведения ветеринарного осмотра, диагностических, профилактически лечебных обработок, включая исследования и прививки; - обеспечивать надежную фиксацию животных при проведении манипуляций; - обеспечивать доставку отобранных образцов тканей, крови и других материалов для диагностических исследований; - выполнять требования по идентификации животных, владельцами которых они являются. Обращаемся ко всем владельцам животных с просьбой ответственно отнестись к проведению специалистами ветеринарной медицины вышеуказанных мероприятий. Только тогда вы будете иметь гарантии того, что ваше животное здоровая и получите от нее качественную и безопасную продукцию», - сказал он.

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Теги: общество, Днепропетровщина

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