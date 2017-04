| Общество | 16:51 | 27.04.2017 Фонд Вилкула помог спортсменке из Днепра Еве Вакуленко принять участие в Кубке Европы по рукопашному бою Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул помог полностью экипировать, решить организационные вопросы и обеспечить участие молодой, талантливой спортсменки из Днепра Евы Вакуленко в соревновании на Кубок Европы по рукопашному бою, который сейчас проходит в Польше. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда. Ева из многодетной, малообеспеченной семьи, с детства занималась спортом. Талантливая девушка очень быстро достигла высоких результатов и стала чемпионкой области и Украины, занимает призовые места в чемпионатах по всей Европе (Германия, Бельгия и др.). Ева - мастер спорта Украины, многократная чемпионка Украины по рукопашному бою, чемпионка Европы, чемпионка мира в командном зачете.

Во время встречи с Евой Александр Вилкул передал спортсменке кимоно с эмблемой Фонда «Украинская перспектива» и пожелал удачи в соревнованиях. «Один из приоритетов нашего Фонда – поддержка талантливой молодежи. Для нас честь помочь Еве принять участие в чемпионате. Мы верим в неё. Надеемся, Ева вернется с очередной заслуженной победой!», - сказал Вилкул.

Мама Евы Ольга Вакуленко отметила: «Наша семья очень гордится нашей Евой. Сейчас, из-за того что наш отец тяжело болен, сами мы не можем финансово обеспечить участие нашей дочери в чемпионате. Мы искренне благодарны Александру Вилкулу и Фонду «Украинская перспектива» за предоставленную возможность».

