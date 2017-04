| Общество | 17:01 | 27.04.2017 Новости четверга: что сделано на Днепропетровщине На Днепропетровщине ремонтируют дороги, садики и школы, ликвидируют подтопления. На какой стадии сейчас эти проекты - в ТОП-5 самых интересных событий четверга. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. • Начались работы на всех 13 водоводах, которые планируют реконструировать и построить в этом году. Питьевую воду получат, в частности, жители Криничанского, Томаковского, Софиевского, Новомосковского районов. • Реконструкцию детского сада «Солнышко» начали в селе Казначеевка Магдалиновского района. В планах - отремонтировать и утеплить крышу, заменить систему отопления и пол, провести внутренний ремонт. После открытия садик будут посещать 40 детей. • В селе Котовка Магдалиновского района на 95% завершили реконструкцию школы. В левом крыле заменили фундамент, сделали новый пол, заменили окна и отремонтировали крышу. • Более 10 тысяч жителей поселка Васильковка спасут от подтоплений. Завершаются работы на реке Бакаи, которая была заиленная более 30 лет. Они выполнены на 75%. • В поселке Николаевка Петропавловского района начали капитальный ремонт улицы Свободная. В целом обновят более 2 тыс кв м дороги. Из областного бюджета на это выделили более 1,5 миллиона гривен. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

