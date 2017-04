| Общество | 17:06 | 27.04.2017 ДнепрОГА вместе с университетом внутренних дел будет работать над проблемами переселенцев - Валентин Резниченко Областная власть будет решать проблемы переселенцев и гендерного равенства в тесном сотрудничестве с Днепропетровским госуниверситетом внутренних дел. В четверг, 27 апреля, председатель ДнепроОГА Валентин Резниченко и ректор университета Виталий Глуховеря подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Интеграция переселенцев в нормальную мирную жизнь остается среди приоритетов нашей команды. Что касается решения вопросов гендерного равенства - здесь Днепропетровскую область без преувеличения можно назвать одним из лидеров Украины. Надеемся, что в сотрудничестве с университетом сможем сделать еще много полезного. Прежде всего, ждем от ваших ученых фундаментальных предложений по изменениям, которые необходимо внести в законодательство, профильные программы», - сказал Валентин Резниченко. Сотрудничество областной власти и университета касается также совместных мероприятий - встреч, научно-практических конференций - с привлечением студентов и с участием международных организаций, в частности, Фонда народонаселения ООН и ЮНИСЕФ. На базе Госуниверситета внутренних дел уже полтора месяца работает первая в Украине учебно-научная лаборатория по изучению статуса внутренне перемещенных лиц и гендерной проблематике. Кроме того, создан гендерно-консультативный центр, который предоставляет бесплатные юридические и психологические консультации пострадавшим от гендерного насилия. На «горячей линии» работают лучшие ученые и педагоги университета, а также студенты старших курсов. Сейчас, сообщил главе области ректор университета, в Национальной полиции работает 22,7% женщин. «Сейчас при имеющихся 325-ти местах у нас около 800 кандидатов для поступления в университет. И 40% из них - девушки», - отметил Виталий Глуховеря. Ректор сообщил, что на недавней коллегии МВД Украины ставился вопрос приравнивания преступлений, совершенных в отношении женщин, к категории тяжких. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7