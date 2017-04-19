ДнепрОГА вместе с университетом внутренних дел будет работать над проблемами переселенцев - Валентин Резниченко

Областная власть будет решать проблемы переселенцев и гендерного равенства в тесном сотрудничестве с Днепропетровским госуниверситетом внутренних дел. В четверг, 27 апреля, председатель ДнепроОГА Валентин Резниченко и ректор университета Виталий Глуховеря подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Интеграция переселенцев в нормальную мирную жизнь остается среди приоритетов нашей команды. Что касается решения вопросов гендерного равенства - здесь Днепропетровскую область без преувеличения можно назвать одним из лидеров Украины. Надеемся, что в сотрудничестве с университетом сможем сделать еще много полезного. Прежде всего, ждем от ваших ученых фундаментальных предложений по изменениям, которые необходимо внести в законодательство, профильные программы», - сказал Валентин Резниченко.

Сотрудничество областной власти и университета касается также совместных мероприятий - встреч, научно-практических конференций - с привлечением студентов и с участием международных организаций, в частности, Фонда народонаселения ООН и ЮНИСЕФ.

На базе Госуниверситета внутренних дел уже полтора месяца работает первая в Украине учебно-научная лаборатория по изучению статуса внутренне перемещенных лиц и гендерной проблематике.

Кроме того, создан гендерно-консультативный центр, который предоставляет бесплатные юридические и психологические консультации пострадавшим от гендерного насилия. На «горячей линии» работают лучшие ученые и педагоги университета, а также студенты старших курсов.

Сейчас, сообщил главе области ректор университета, в Национальной полиции работает 22,7% женщин.

«Сейчас при имеющихся 325-ти местах у нас около 800 кандидатов для поступления в университет. И 40% из них - девушки», - отметил Виталий Глуховеря.

Ректор сообщил, что на недавней коллегии МВД Украины ставился вопрос приравнивания преступлений, совершенных в отношении женщин, к категории тяжких.