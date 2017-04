| Общество | 17:52 | 27.04.2017 Днепрянок научили эффективной самозащите Одиннадцать днепрянок завершили трехмесячные курсы самозащиты. Как сообщила советник председателя ДнепрОГА Ирина Грицай, на бесплатных занятиях женщин учили не только физическим, но и психологическим приемам самообороны. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Мы хотели, чтобы женщины научились противостоять гендерному насилию - как физическому, так и психологическому. Чтобы умели защитить себя, «подтянули» физическую форму, нашли единомышленников», - рассказала Ирина Грицай. Курсы самозащиты для женщин стартовали в Днепре в январе этого года. Их организовала общественная организация «Гендерный клуб Днепр» совместно с Национальной патрульной полицией и Государственным университетом внутренних дел. «Ежесуточно за помощью в полицию обращаются 49 женщин. И это только статистика Днепра. На самом деле, пострадавших от гендерного насилия втрое больше. Отсюда и идея организовать курсы самозащиты. Планируем продолжать эту инициативу в дальнейшем», - сказала координатор проекта ОО «Гендерный клуб Днепр» Ольга Полякова. Среди женщин, которые уже завершили обучение, - днепрянка Марина Давыдова. «Был неприятный эпизод в жизни, когда надо было отбиться от насильника. Мне это удалось, но я поняла, что будет не лишним научиться приемам самозащиты. Теперь все умею, но надеюсь, что полученные знания все же не придется применять на практике», - поделилась она. По мнению тренера, инспектора патрульной полиции Анны Карпеченковой, женщины получили всю необходимую базу по приемам самозащиты, и смогут не только постоять за себя, но и помочь другим. «Девушки пришли замкнутые, боялись общаться друг с другом. Сейчас они открыты и в хорошей форме - психологической, физической», - отметила она.



