Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
28.04.2017
10:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Какие инновационные и уникальные технологии применяли коммунальные службы Кривого Рога для борьбы с непогодой»
28.04.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Общественный совет при СБУ призывает горожан воздержаться от провокаций во время проведения мероприятий по случаю 1 и 8-9 мая»
28.04.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «В Украине создается единый реестр призывников»
28.04.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Повышение тарифов в пригородном сообщении на ПЖД»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 19:16 | 27.04.2017
В Днепре партия «За життя!» закупила саженцы для гражданской инициативы по озеленению города (ФОТО)

В четверг, 26 апреля, в Днепре стартовала акция «Посади дерево – спаси город». Первой точкой озеленения стала школа №82. Там были посажены первые символические деревья Знаний.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила инициатор акции Анна Кондракова.

По ее словам, в ходе подготовки акции одним из главных вопросов стала закупка саженцев деревьев. Партнерскую помощь в приобретении деревьев оказала Днепровская городская организация партии «За життя!».

На протяжении дня инициаторы акции и волонтеры высадили около 100 кленов, катальп, каштанов и нескольких видов ив. Паралельно активисты объединились с акцией "Городские цветы", в рамках которой жители к набору цветов также получали декоративную иву извилистую.

«За життя» закупили около 100 саженцев, плюс Геннадий Гуфман от " Народного партнерства" закупил красивые катальпы и декоративные ивы. Ведь во дворах упали по 2-3 дерева, и все собранные от более уже 70 дворов просьбы мы надеемся удовлетворить», — отметила Анна Кондракова, выражая также благодарность представителям партии – Данилу Миро, Алексею Лещенко, депутатам горсовета Елене Степанян, Сергею Никитину, Наталье Луценко.

Развоз деревьев осуществлялся несколькими большими машинами ГАЗель.В общей сложности активисты озеленили за первый день около 30 адресов города.

В частности, в пятницу, 28 апреля, запланирована высадка зеленых насаждений в районе городской поликлиники №4 на ж/м Тополь.

«Дерево знаний мы посадили! Завтра садим Дерево Здоровья ( или Жизни?). Всем, кто придет помогать, гарантируется усиление жизненной энергии!», - проанонсировала старт завтрашнего дня в рамках акции "Посади дерево -спаси город" ее инициатор Анна Кондракова.

Напомним, акуич «Посади дерево – спаси город!» совпала с проведением еще одного озеленительного перфоманса – «Городские цветы», инициированного гражданским объединением «Народное партнерство». Основатель «Народного партнерства» Геннадий Гуфман сообщил, что вместе с цветочными саженцами 100 победителей первого этапа получат и красивые саженцы декоративного дерева — ивы извилистой.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
Последние новости
27.04.2017
19:16		 В Днепре партия «За життя!» закупила саженцы для гражданской инициативы по озеленению города (ФОТО)
27.04.2017
18:23		 В Днепре неизвестные напали с ножами на представителей ОппоБлока, - пресс-служба
27.04.2017
18:17		 Из-за травмы капитан «Днепра» выбыл на несколько недель
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика