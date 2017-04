| Общество | 19:16 | 27.04.2017 В Днепре партия «За життя!» закупила саженцы для гражданской инициативы по озеленению города (ФОТО) В четверг, 26 апреля, в Днепре стартовала акция «Посади дерево – спаси город». Первой точкой озеленения стала школа №82. Там были посажены первые символические деревья Знаний. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила инициатор акции Анна Кондракова. По ее словам, в ходе подготовки акции одним из главных вопросов стала закупка саженцев деревьев. Партнерскую помощь в приобретении деревьев оказала Днепровская городская организация партии «За життя!». На протяжении дня инициаторы акции и волонтеры высадили около 100 кленов, катальп, каштанов и нескольких видов ив. Паралельно активисты объединились с акцией "Городские цветы", в рамках которой жители к набору цветов также получали декоративную иву извилистую. «За життя» закупили около 100 саженцев, плюс Геннадий Гуфман от " Народного партнерства" закупил красивые катальпы и декоративные ивы. Ведь во дворах упали по 2-3 дерева, и все собранные от более уже 70 дворов просьбы мы надеемся удовлетворить», — отметила Анна Кондракова, выражая также благодарность представителям партии – Данилу Миро, Алексею Лещенко, депутатам горсовета Елене Степанян, Сергею Никитину, Наталье Луценко. Развоз деревьев осуществлялся несколькими большими машинами ГАЗель.В общей сложности активисты озеленили за первый день около 30 адресов города. В частности, в пятницу, 28 апреля, запланирована высадка зеленых насаждений в районе городской поликлиники №4 на ж/м Тополь. «Дерево знаний мы посадили! Завтра садим Дерево Здоровья ( или Жизни?). Всем, кто придет помогать, гарантируется усиление жизненной энергии!», - проанонсировала старт завтрашнего дня в рамках акции "Посади дерево -спаси город" ее инициатор Анна Кондракова. Напомним, акуич «Посади дерево – спаси город!» совпала с проведением еще одного озеленительного перфоманса – «Городские цветы», инициированного гражданским объединением «Народное партнерство». Основатель «Народного партнерства» Геннадий Гуфман сообщил, что вместе с цветочными саженцами 100 победителей первого этапа получат и красивые саженцы декоративного дерева — ивы извилистой. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7