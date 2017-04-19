Потепление наступает: в Днепре до +22 градусов

В пятницу, 28 апреля, в Днепре ожидается ясная сухая погода без осадков. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Укридрометцентре. Днем температура воздуха составит +20…+22 градуса, ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Читайте также: «На майские праздники в Днепре будет по-летнему тепло и солнечно», - Гидрометцентр

Ночью термометры покажут +14…+16 градусов, в городе сохранится ясная сухая погода. Веер по-прежнему юго-восточный, 3-5 м/с. На протяжении дня влажность воздуха составит 35-75%, атмосферное давление, 765 мм.рт.ст.