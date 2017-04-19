Сайт ДнепрОГА предлагает майский тест

К майским праздникам ДнепрОГА подготовила праздничный тест. Того, кто первым правильно ответит на все вопросы, ждет подарок. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «В какой стране 1 мая отмечают день цветов, какой фестиваль в эти дни проходит в Нидерландах и какое время года сейчас в Южном полушарии? В новом тесте от ДнепрОГА - 10 вопросов. Его можно пройти здесь. Чтобы присоединиться к розыгрышу приза, нужно дать правильные ответы, сделать скрин результата и прикрепить его к посту на странице ДнепрОГА в Facebook.Первый, кто справится, получит приз», - говориться в сообщении. Более конкурсов - в рубрике.