| Общество | 11:18 | 28.04.2017 С сегодняшнего меняются правила дорожного движения по круговым перекресткам С 28 апреля в Украине вступили в силу изменения в статью 41 Закона Украины «О дорожном движении» относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу. Об этом сообщает в патрульной полиции Днепра. «Так, требованиями части 2 статьи 41 Закона Украины «О дорожном движении» определено, что преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Также Кабинет Министров Украины в течение одного месяца должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом», - говориться в сообщении.

