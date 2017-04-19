С сегодняшнего меняются правила дорожного движения по круговым перекресткам

С 28 апреля в Украине вступили в силу изменения в статью 41 Закона Украины «О дорожном движении» относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу.

Об этом сообщает в патрульной полиции Днепра.

«Так, требованиями части 2 статьи 41 Закона Украины «О дорожном движении» определено, что преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Также Кабинет Министров Украины в течение одного месяца должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом», - говориться в сообщении.

