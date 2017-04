| Общество | 11:40 | 28.04.2017 В Днепре состоялся третий Чемпионат СБУ по стрельбе из боевого оружия Третий Чемпионат Службы безопасности Украины по стрельбе из боевого оружия состоялся на базе тира Днепропетровского государственного университета внутренних дел и Университета таможенного дела и финансов. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области. «Соревнования проводились в лично-командном зачете по выполнению упражнений ПМ-3 и ПМ-4. К Днепру прибыли 75 лучших стрелков СБУ из 27 команд со всех регионов Украины. По результатам выступления в личном зачете в упражнении ПМ-4 победил представитель команды УСБУ в Днепропетровской области, а в упражнении ПМ-3 представитель команды УСБУ в Винницкой области. По итогам соревнований в командном зачете победителями и призерами стали: 1-е место - команда Центрального управления СБУ, второе место - команда Национальной Академии СБУ, третье место - команда УСБУ в Винницкой области, 4-е место - команда УСБУ в Черкасской области, 5-е место - команда УСБУ в Днепропетровской области. На торжественной церемонии закрытия турнира победители и призеры Чемпионата СБУ получили медали и кубки. Участников соревнований приветствовали руководители правоохранительных органов и учебных заведений Днепропетровской области», - говориться сообщении.

