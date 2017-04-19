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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:15 | 28.04.2017
На Днепропетровщине участники АТО получат больше 14 490 гектаров земли

Землеустроители предоставили военнослужащим уже 7 827 разрешений на разработку проектов землеустройства в Днепропетровской области. Выделенные земельные участки вместе составляют площадь гектара.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Из выделенных 14 491 га земли, 14 339 га участники АТО планируют использовать для ведения сельского хозяйства. 127,79 га земли бойцы собираются использовать для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных сооружений. Для индивидуального садоводства и дачного строительства военнослужащим выделили землю общей площадью 24,55 га. Остаток разрешений находится на рассмотрении в землеустроительной службе Днепропетровской области.

Отмечается, что всего на Днепропетровщине обратились за получением земельного надела 10 599 военных АТО. В течение апреля 2017 года органы земельных ресурсов Днепропетровщины получили 182 заявления от бойцов АТО. По результатам их рассмотрения военным предоставили 155 разрешений на разработку документации по землеустройству для отвода земли. Также 153 утверждены проекты землеустройства относительно отвода земельного участка и переданы в собственность участникам АТО.

Справка: Предоставление в собственность земельных участков участникам АТО осуществляется при условии, что такой гражданин не воспользовался своим правом на безвозмездное получение в собственность земельного участка соответствующего целевого назначения и предоставил документ, удостоверяющий его участие в АТО.
 
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