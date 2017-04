| Общество | 12:21 | 28.04.2017 Кривой Рог уже начал готовиться к зиме: для уборки дорог закупают технику европейского качества Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Кривого Рога Александр Катриченко сообщил, что в мае ожидается поставка 10 единиц тяжелой техники для посыпки дороги и уборки снега. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Мы уже закупили и закупаем специальную технику европейского уровня. Это тяжелое навесное оборудование на погрузчики Arctic Machine. Это огромный ротор 3,5 м шириной с автоматической регулировкой уровня глубины наклона. Такая техника убирает снег в Европе. Было закуплено 5 единиц такой техники. Это была первая поставка такой техники в Украине. Также было закуплено 2 тяжелых грейдера. В мае еще должны приехать еще порядка 10 единиц тяжелой техники, которая будут посыпать дороги и убирать снег. Уже 10 таких есть», - сказал он.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7