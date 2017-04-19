Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Кривого Рога Александр Катриченко сообщил, что в 2017 году на программу поддержки ОСМД в Кривом Роге было выделено порядка 10 млн грн.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В Кривом Роге действует программа поддержки ОСМД. В этом году она реализуется на сумму порядка 10 млн грн. Конкурс прошел достаточно успешно. Победителей отбирали по двум критериям – процент софинансирование и минимальные долги за коммунальные услуги. Таким образом помогли около 25 домам с капитальными ремонтами», - сказал он.

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