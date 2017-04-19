В этом году на Днепропетровщине реконструируют 12 детсадов - Валентин Резниченко

До конца года в Днепропетровской области реконструируют 12 существующих детсадов, новые четыре начнут строить по еврообразцу. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, в регионе создадут 1140 новых мест для дошкольников.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Боремся с нехваткой мест в детских садах. Строим новые дошкольные учреждения, ремонтируем уже существующие, открываем дополнительные группы, - рассказал Валентин Резниченко. - За последние два года создали более 2,5 тысячи мест для дошкольников, в планах на этот год - еще 1140».



По информации пресс-службы, ремонтные работы уже начались в саду «Солнышко» в селе Казначеевка Магдалиновского района. 50-летнюю одноэтажное здание утеплят, починят крышу, сделают теплый пол.



«Сейчас выполнено почти четверть работ, завершить их полностью планируем летом», - сказал подрядчик Павел Демешко.



Как сообщила заведующая сада Зинаида Краснопер, после ремонта дошкольное учреждение будут посещать 40 малышей.

