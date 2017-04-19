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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:36 | 28.04.2017
Известный блогер Виктор Пузанов рассказал молодежи, как привлечь на страницу в социальной сети тысячи людей

В ДнепрОГА советник главы области и популярный блогер Виктор Пузанов рассказал, как писать интересные посты в социальных сетях. Секретами успеха он делился с молодежью Днепропетровщины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщает пресс-служба ДнепрОГА.

Отмечается, перед молодежью Виктор Пузанов выступал во второй раз. На этот раз его слушателями были студенты и блоггеры-новички.

«Я логист. И всегда волнуюсь, когда выступаю не на тему логистики. Но когда говорю первые слова, волнение исчезает», признается Виктор Пузанов.

Советник председателя ДнепрОГА рассказал, как стать успешным блогером, не будучи профессиональным писателем. Отметил: чтобы правильно донести месседж в социальных сетях, стоит придерживаться определенных правил:

«Есть два варианта. Первый воздействовать на эмоции, потому что когда ты начинаешь взывать к разуму, то, видимо, тебя никто не услышит. Второй способ - манипулятивный. Им пользуются политтехнологи», - подчеркнул блогер.

Как сообщают в пресс-службе, Виктор Пузанов признается, блогерство для него не способ заработка и не хобби, а порыв души. В сети Фейсбук его посты впервые появились в 2014 году. За это время на его страницу подписались почти 30 тысяч украинцев:

«Я жил около белорусской границы и все ждал, что российские танки вот-вот вторгнутся в Украину. Начал делиться мыслями на Фейсбуке. Тогда на меня подписались первые 10 тысяч читателей, даже появился хэштег «об оптимистичном», вспоминает Виктор Пузанов.

Послушать опытного блогера приехал киевлянин Юрий Богданов.

«Я тоже пробую себя в блогерстве. Но Виктор популярнее меня. Поэтому есть смысл перенять опыт, говорит Юрий Богданов. Есть люди, которые генерируют потоки бреда про измену или победу. Виктор всегда пишет по сути, доносит важную информацию, мотивирует действовать или не делать глупостей» - рассказал Юрий Богданов.

В пресс-службе говорит: «Клуб молодого лидера» - совместный проект команды Валентина Резниченко и Совета Европы. Ежемесячно старшеклассники области приходят в ДнепрОГА на встречу с интересными людьми. Ученики уже общались с известными бизнесменами и ИТ-шниками.

«Возникла идея провести клуб еще и для взрослых. Мы условно его назвали «Клубом для прогрессивных». Посмотрим, как пойдет этот формат», - отметила советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб.

Через несколько недель секретами успеха поделится специалист по внедрению электронных услуг, советник председателя ДнепрОГА Дмитрий Дубилет.

Справка: По итогам встреч создают видеоуроки. Видеуроки по итогам встреч размещаются на сайте ДнепрОГА.
 
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