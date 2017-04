| Общество | 14:34 | 28.04.2017 ВКонтакте обновили музыкальный сервис ВКонтакте впервые за 10 лет полностью обновила музыкальный раздел на всех платформах , передает «УНИАН». В частности, разработчики создали специальный блок, где будет выводиться творчество молодых музыкантов, появилась возможность создавать собственные плейлисты и делиться ими, а также слушать и добавлять к себе музыкальные подборки от друзей, сообществ, звёзд и редакции ВКонтакте. Плейлисты можно отправлять через личные сообщения, публиковать в группе или на странице. «ВКонтакте» теперь помогает расширить музыкальный кругозор применив умную систему персональных рекомендаций, которая анализирует ранее прослушанные песни и подписки пользователя. «ВКонтакте объединил людей с разнообразными музыкальными предпочтениями, дал им возможность общаться, создавать тематические сообщества, искать редкие треки и распространять любимую музыку без ограничений. Музыка - это важная часть жизни пользователей ВКонтакте. Сегодня мы запускаем полностью обновлённый сервис и начинаем новый этап его развития», - сказал управляющий директор ВКонтакте Андрей Рогозов. Напоминаем, что в 2016 году ВКонтакте и United Music Agency подписали партнёрские соглашения с лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими. В августе 2016 года в приложение ВКонтакте для iPhone вернулась функция прослушивания музыки. Каждый месяц соцсеть ВКонтакте посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7