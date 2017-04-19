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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:38 | 28.04.2017
Новости пятницы: что сделано на Днепропетровщине

На Днепропетровщине прокладывают водопроводы, ремонтируют дороги, реконструируют детские сады и школы. ТОП-5 инфраструктурных проектов пятницы.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«• В Магдалиновке укладывают новый асфальт по ул. Центральная. Ей 36 лет, за это время – ни одного капремонта. Завершить работы планируют к середине мая. Сейчас ремонтируют дороги в Марганце, Павлограде, Синельниково, Терновке, Магдалиновском, Павлоградском, Синельниковском и Солонянском районах.

• В селе Ляшковка Царичанского района на 95% завершили строительство нового детского сада. Тридцать лет назад здесь начинали возводить сельский клуб, однако дальше стен строительство не пошло. Объект заморозили. Превращать долгострой на садик начали летом 2016-го. Его будут посещать 70 мальчиков и девочек.

• До поселка Божедаровка Криничанского района проложили 20 км нового водовода. Строительство завершили на 95%. Работы продолжались полгода. С питьевой водой будут почти 3 тысяч жителей, которые ее не имели.

• В селе Большая Костромка Зелонодольской объединенной громады на 97% завершили реконструкцию школы под НВК. На первом этаже учебно-воспитательного комплекса расположат две дошкольные группы на 20 мест. К ним будут ходить дети от 2 до 6 лет.

• Реконструкцию детсада «Веселка» начали в селе Глеюватка Криворожского района. Здесь отремонтируют кровлю, заменят систему отопления, проведут внутренние работы, построят новый спортзал и твердотопливную котельную. После реконструкции детсад будут посещать свыше 100 мальчиков и девочек», - говориться в сообщении.
 
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