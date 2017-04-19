Военный комиссар Днепропетровского военного комиссариата, полковник Олег Биличенко сообщил, что в Украине на службу в армию призовут выпускников вузов, которые окончили военные кафедры и ранее не служили.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Уже есть приказ, что на службу будут призваны граждане до 43 лет, которые получили высшее образование, окончили военные кафедры при вузах, имеют офицерское звание и по состоянию здоровья считаются пригодными. Они будут служить 1,5 года. В зону АТО привлекаться не будут, только по собственному желанию. Изначально они пройдут обучение в тренировочных центрах», - сказал он.