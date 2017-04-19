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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:21 | 28.04.2017
Реальная помощь политических партий – это поддержка созидательных инициатив горожан, - глава днепровской организации «За життя!»

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 28 апреля в Днепре продолжилась акция «Посади дерево – спаси город!», направленная на озеленение территорий после непогоды, которая обрушилась 18-19 апреля.

За несколько дней активисты совместно с жителями города высадили более 200 саженцев в различных районах Днепра.

Данил Миро, глава городской организации партии «За життя!», которая поддержала инициативу жителей и взяла на себя расходы по закупке деревьев, организовал создание зеленых насаждений в своем дворе на ул. Маршала Малиновского.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«После стихии, которая прошла по городу, мы решили поддержать инициативу горожан и помочь в реализации данной цели. Я был более чем уверен, что к мероприятию присоединится большое количество организаций и партий. Это мероприятие, которое не базируется на флагах и лозунгов. Деревья – наши легкие и поэтому это очень важно для движений и организаций поддерживать такие инициативы Лично я высадил деревья в своем родном дворе, где я в дальнейшем буду гулять с ребенком. Для меня это не работа, не труд, а большая честь содействовать такой инициативе», - рассказал Данил Миро.

Инициатива получила положительные отклики среди жителей дворов.

«Сегодня партия «За життя!» помогла нам облагородить двор. Мы высадили ивы, которые помимо того, что очень красивые, помогут также оградить дом от проезжей части. Теперь, выглядывая из окна, мы сможем любоваться новыми клумбами и высаженными деревьями», - рассказывает местная жительница Людмила Александровна.

Читайте также: в Днепре активисты высадили более 200 молодых деревьев в рамках акции «Посади дерево – спаси город!»
 
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