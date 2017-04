| Общество | 16:31 | 28.04.2017 Люди спрашивают - специалисты отвечают: как не отравиться на майских пикниках (ПОЛЕЗНО) Впереди у жителей Днепропетровщины длительный отдых - майские праздники. Большинство планирует провести их на свежем воздухе, устроить пикник. Как организовать угощение, чтобы не отравиться продуктами и не оказаться на больничной койке - рассказывают специалисты, передает пресс-служба ДнепрОГА. «На майские праздники планирую поехать с семьей отдыхать на природу. У меня вопрос: как не отравиться на праздничном пикнике и не попасть в больницу», - спрашивает жительница Днепра Наталья. Отвечает главный санитарный врач области Андрей Кондратьев. «На природе не всегда реально выполнить все требования по хранению продуктов. Особенно соблюдать температурный режим. Поэтому перед тем, как приобретать продукты - изучите, что написано на этикетке. Проверьте дату производства и срок годности. Брать на отдых с собой надо то количество продуктов, которое можно сразу съесть. Если их надо больше - позаботьтесь о наличии какого-то прохладного места для их хранения», - рассказывает Андрей Кондратьев. Еще один момент - подготовка продуктов и угощений. Специалист категорически не советует готовить салаты с майонезом. Их срок годности всего несколько часов. «Салаты с майонезом испортятся уже по дороге на пикник. Употребление таких продуктов может привести к отравлению. Самое опасное оно для детей. Часто родители хотят побаловать свое чадо экзотическим фруктом или чем-то вкусненьким и таким образом возникает семейная вспышка кишечных инфекций. Тщательно проверяйте продукты, тогда ваш отдых закончится хорошо», - добавляет специалист. В этом году на Днепропетровщине зафиксировано 16 случаев пищевых отравлений. Вызваны они употреблением домашней консервации.

