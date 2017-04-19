Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:31 | 28.04.2017
Люди спрашивают - специалисты отвечают: как не отравиться на майских пикниках (ПОЛЕЗНО)

Впереди у жителей Днепропетровщины длительный отдых - майские праздники. Большинство планирует провести их на свежем воздухе, устроить пикник. Как организовать угощение, чтобы не отравиться продуктами и не оказаться на больничной койке - рассказывают специалисты, передает пресс-служба ДнепрОГА.

«На майские праздники планирую поехать с семьей отдыхать на природу. У меня вопрос: как не отравиться на праздничном пикнике и не попасть в больницу», - спрашивает жительница Днепра Наталья.

Отвечает главный санитарный врач области Андрей Кондратьев.

«На природе не всегда реально выполнить все требования по хранению продуктов. Особенно соблюдать температурный режим. Поэтому перед тем, как приобретать продукты - изучите, что написано на этикетке. Проверьте дату производства и срок годности. Брать на отдых с собой надо то количество продуктов, которое можно сразу съесть. Если их надо больше - позаботьтесь о наличии какого-то прохладного места для их хранения», - рассказывает Андрей Кондратьев.

Еще один момент - подготовка продуктов и угощений. Специалист категорически не советует готовить салаты с майонезом. Их срок годности всего несколько часов.

«Салаты с майонезом испортятся уже по дороге на пикник. Употребление таких продуктов может привести к отравлению. Самое опасное оно для детей. Часто родители хотят побаловать свое чадо экзотическим фруктом или чем-то вкусненьким и таким образом возникает семейная вспышка кишечных инфекций. Тщательно проверяйте продукты, тогда ваш отдых закончится хорошо», - добавляет специалист.

В этом году на Днепропетровщине зафиксировано 16 случаев пищевых отравлений. Вызваны они употреблением домашней консервации.


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
Последние новости
28.04.2017
17:34		 Полтавская область перенимает опыт Днепропетровщины в патриотическом воспитании
28.04.2017
17:13		 В Днепре активисты высадили более 200 молодых деревьев по всему городу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28.04.2017
16:57		 В Днепропетровской области правопорядок на майские праздники будут охранять полицейские-кавалеристы
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика