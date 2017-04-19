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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:57 | 28.04.2017
В Днепропетровской области правопорядок на майские праздники будут охранять полицейские-кавалеристы

Впервые в этом году к охране общественного порядка во время массовых мероприятий первого мая будет привлечен кавалерийский взвод Главного управления Нацполиции в Днепроперовской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«С 28 апреля полиция Днепропетровской области переведена на усиленный вариант несения службы. На сегодня в органы власти региона поступили заявки от четырех представителей политических и общественных организаций о проведении массовых мероприятий по случаю празднования Дня весны и труда. К охране общественного порядка будут привлечены около 900 полицейских. В том числе в этом году впервые кавалерийский взвод в Днепре будет осуществлять не только патрулирование, а и нести службу в местах проведения массовых мероприятий. Кавалеристы подготовлены к выполнению задач по пресечению возможных нарушений общественного порядка », - рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Сергей Манза.

С целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций в канун праздников руководство Днепропетровской Национальной полиции встретилось с участниками первомайских массовых мероприятий, которые подали свои заявки на участие. По словам заместителя начальника Главного управления в ходе рабочей встречи были отработаны детали проведения митингов, демонстрации, скоординировано движение колонн демонстрантов и проработан вопрос обеспечения безопасности участников массовых мероприятий.

«Полиция обращается ко всем жителям и гостям региона с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и призывает к толерантному отношению к своим идеологическим оппонентам. Реализация своих конституционных прав не должна нарушать права других граждан », - добавил Сергей Манза.

По информации на 28 апреля в Днепре первого мая состоится три массовых мероприятия и один в Кривом Роге. По предварительной информации в них примут участие полторы тысячи человек.
 
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