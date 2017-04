| Общество | 17:13 | 28.04.2017 В Днепре активисты высадили более 200 молодых деревьев по всему городу (ФОТОРЕПОРТАЖ) Как сообщалось ранее, 27 апреля в Днепре стартовала акция «Посади дерево – спаси город». Первой точкой озеленения стала школа №82, где были посажены первые символические деревья Знаний. В пятницу, 28 апреля, активисты совместно с жителями города продолжили акцию по озеленению города. Инициаторы акции запланировали высадить более 100 деревьев в разных частях Днепра. Дерево здоровья, появилось возле городской поликлиники №4, расположенной на ул. Паникахи. На сегодняшний день в учреждении, которое обслуживает 3 жилых массива города, работают 35 врачей и 56 медсестер, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению Кроме деревьев также высаживали цветы «Сегодня мы присоединились к акции, которую общественность города инициировала в связи со стихией на прошлой неделе. Сегодня второй день акции, его мы открываем возле поликлиники №4, где мы посадим Дерево здоровья. Далее мы отправимся по всем заявкам, которые люди прислали нам на протяжении всего времени. Хочу отметить, что это большое удовольствие получать от населения такое большое количество заявок», - говорит депутат Днепровского городского совета, группа «За життя!» Елена Степанян «Наше учреждение предоставляет специализированную медицинскую помощь жителям массивов Тополь, Авиаторское, Опытное. Загрязненный воздух, который, к сожалению, находится вокруг нас, провоцирует ряд заболеваний, таких как онкология, аллергии, снижение иммунной системы. Когда проходят такие акции, содействующие восстановлению окружающей среды, это позитивно оценивается всеми. От лица медицинских работников хочу поблагодарить партию «За життя» за поддержку акции», - отметила заместитель главврача КУ «Днепропетровская городская поликлиника №4 ДОС» Любовь Евтух «Я снимаю шляпу перед теми, кто затеял этот проект. Таким делам помогать легко, приятно и почетно», - добавил Геннадий Гуфман, основатель организации «Народное партнерство» Партнерскую помощь в реализации программы «Посади дерево – спаси город!» оказала политическая партия «За життя!», взявшая на себя закупку саженцев деревьев Активисты объединились с акцией «Городские цветы», в рамках которой жители к набору цветов также получали декоративную иву извилистую Глава Днепровской городской организации партии «За життя!» Данил Миро «После стихии, которая прошла по городу, мы решили поддержать инициативу горожан и помочь в реализации данной цели. Я был более чем уверен, что к мероприятию присоединится большое количество организаций и партий. Это мероприятие, которое не базируется на флагах и лозунгов. Деревья – наши легкие и поэтому это очень важно для движений и организаций поддерживать такие инициативы Лично я высадил деревья в своем родном дворе, где я в дальнейшем буду гулять с ребенком. Для меня это не работа, не труд, а большая честь содействовать такой инициативе», - рассказал Данил Миро Фото: Артем Лысенко

