По всей территории Днепра активисты высадили около 200 молодых деревьев (ВИДЕО)

На протяжении двух дней – 27-28 апреля в Днепре прошла акция «Посади дерево – спаси город». В рамках акции активисты совместно с жителями города высадили более 200 молодых деревьев по всей территории города.

В частности, в пятницу, 28 апреля, активисты совместно с жителями города высадили более 100 деревьев. Первым стало Дерево Здоровья, посаженное возле городской поликлиники №4.

Видео: Юрий Чабаненко



