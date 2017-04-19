На праздники «горячая линия» для бойцов АТО будет работать без выходных

На майские праздники «горячая линия» психологической поддержки участников АТО при ДнепрОГА будет работать без выходных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Участники АТО и члены их семей, несмотря на праздники, могут позвонить, пообщаться с профессиональным психологом, получить советы или консультации», - сообщила директор контакт-центра ДнепрОГА Евгения Попович.

На «горячей линии» постоянно дежурят психологи. По любому вопросу сотрудники предоставят заявителю исчерпывающую консультацию.

«Горячая линия» психологической поддержки участников АТО и членов их семей начала работать в августе 2015 года. За это время профессиональные психологи, которые там работают, приняли около 3 тысяч звонков.

Телефон «горячей линии» 0-800-505-085.



