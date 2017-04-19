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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:23 | 03.05.2017
На праздники «горячая линия» для бойцов АТО будет работать без выходных

На майские праздники «горячая линия» психологической поддержки участников АТО при ДнепрОГА будет работать без выходных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Участники АТО и члены их семей, несмотря на праздники, могут позвонить, пообщаться с профессиональным психологом, получить советы или консультации», - сообщила директор контакт-центра ДнепрОГА Евгения Попович.

На «горячей линии» постоянно дежурят психологи. По любому вопросу сотрудники предоставят заявителю исчерпывающую консультацию.

«Горячая линия» психологической поддержки участников АТО и членов их семей начала работать в августе 2015 года. За это время профессиональные психологи, которые там работают, приняли около 3 тысяч звонков.

Телефон «горячей линии» 0-800-505-085.


 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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