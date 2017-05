| Общество | 12:08 | 03.05.2017 На «Сиреневом балу» от ДнепрОГА кружили 25 пар из Днепра, Никополя, Кривого Рога В Днепре прошел «Сиреневый бал», который собрал сто АТОшников и волонтеров области. Участники танцевали медленный вальс и зажигательное ча-ча-ча. Праздник танца уже второй раз для них организовала команда Валентина Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Когда организовывали в 2016 году «Рождественский бал», предполагали, что праздник танца станет традиционным. Сегодня мы в этом уверены. Весенний бал объединил пары из Днепра, Кривого Рога, Никополя. Такие хореографические вечера способствуют физической и психологической реабилитации украинских защитников и волонтеров», – отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Весна, красота и любовь – на «Сиреневом балу» поражали мужеством и грацией сто бойцов АТО и волонтеров. В танцевальную сотню вошли участники из разных городов и районов Днепропетровщины. Место встречи – КСК «Шинник». Сергей и Наталья Копчик приехали из Никополя. «Мы давно хотели попасть на такой бал. В Никополе это редкость. Поэтому очень обрадовались, когда узнали, что в Днепре проводится такой праздник. Нашли тренера, несколько месяцев ходили не репетиции. Своим танцем почтим защитников Украины», – говорит Сергей Копчик. У женщин – изысканные платья, у мужчин – экстравагантные костюмы. Такой дресскод праздника. Главный атрибут бала – весенние цветы. Они могли стать украшением прически или наряда. «Пары готовились три месяца. В программе два обязательных танца – медленный вальс и ча-ча-ча. Кроме того, немало сюрпризов и мастер-классов, – рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. – Решили, что такие балы будут проходить, как минимум, на Рождество. Наши танцоры не хотят останавливаться, репетиции будут продолжаться». Медленный вальс неторопливый. Надо заполнять музыку работой коленей и стоп, чтобы движения были плавными. В латиноамериканском ча-ча-ча много мелких движений, и танцор должен успеть их выполнить. Для криворожан Максима Коваля и Юлии Король – это первый балл и первый танцевальный опыт. Говорят, к репетициям подошли ответственно. Разучивали танцы и на занятиях, и дома, и даже на улице. «Попали случайно. Шли как-то по парку, встретили знакомых. Они и спрашивают: «Не хотите попробовать? Вы же были активными волонтерами, помогали». Ответили: «Конечно, хотим». Если бы в тот день не шли по той улице, то вряд ли были сегодня на балу. Рады приобщиться к такому мероприятию», – говорит Максим. «Такие балы – редкость, как свадьба или выпускной. Поэтому готовишься с душой. Поднимается настроение, получаешь положительные эмоции. Хочется собираться по таким поводам чаще», – говорит Юлия. Все участники соревновались за звание лучшей танцевальной пары. Ее выбирали зрители голосованием. Приз зрительских симпатий – у волонтеров Майи Норкиной и Руслана Борисова. Парень в 2014-м вывозил мирных жителей из зоны АТО. Попал под обстрел боевиков. Получил восемь ранений – выжил всем смертям наперекор. На балу вальсировал в инвалидной коляске. «На «Рождественском балу» был гостем, на весеннем стал участником. Когда тренировались, сначала не попадали в музыку, не получались некоторые элементы. Но со временем научились. Когда встал вопрос, какой разучивать танец, решили вальс под испанскую «Hijo de la luna». Это был сюрприз. До последнего все держали в тайне», – говорит Руслан Борисов. В номинации «Лучший дебют» победили Анна Слыщук и Сергей Безуглый. Приз «Мисс Очарование» взяла Владислава Шумейко. Приз «Мистер Галантность» достался Юрию Миколюку. Это уже второй бал для АТОшников и волонтеров. Первый состоялся в конце 2016-го года.

