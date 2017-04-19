На Днепропетровщине с начала года взяли под опеку почти 160 детей, – Валентин Резниченко

В этом году в области взяли под опеку уже 158 детей. Ребята нашли новые семьи на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба облгосадминистрации.

«Каждому ребенку нужны семья, родительская забота, любовь и тепло. В 2016 году у нас взяли под опеку более 800 детей. Уже с начала этого года нашли семьи еще почти 160 мальчиков и девочек. Благодарны всем, кто неравнодушен к детской судьбе», – сказал Валентин Резниченко.

Взять под опеку можно детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Первоочередное право на опекунство имеют родственники ребенка.

Чтобы стать опекуном, надо обратиться в службу по делам детей по месту проживания, заполнить заявление и пройти собеседование.

На воспитание подопечных опекуны ежемесячно получают от государства два прожиточных минимума: на детей до 6 лет – 2852 грн, от 6 до 18-ти – 3554 грн.

После 18 лет ребенок может проживать с опекуном по собственному желанию.

На Днепропетровщине почти 8,6 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Практически все они – под опекой, в приемных семьях и домах семейного типа.

