| Общество | 12:34 | 03.05.2017 На Днепропетровщине с начала года взяли под опеку почти 160 детей, – Валентин Резниченко В этом году в области взяли под опеку уже 158 детей. Ребята нашли новые семьи на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, передает пресс-служба облгосадминистрации. «Каждому ребенку нужны семья, родительская забота, любовь и тепло. В 2016 году у нас взяли под опеку более 800 детей. Уже с начала этого года нашли семьи еще почти 160 мальчиков и девочек. Благодарны всем, кто неравнодушен к детской судьбе», – сказал Валентин Резниченко. Взять под опеку можно детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Первоочередное право на опекунство имеют родственники ребенка. Чтобы стать опекуном, надо обратиться в службу по делам детей по месту проживания, заполнить заявление и пройти собеседование. На воспитание подопечных опекуны ежемесячно получают от государства два прожиточных минимума: на детей до 6 лет – 2852 грн, от 6 до 18-ти – 3554 грн. После 18 лет ребенок может проживать с опекуном по собственному желанию. На Днепропетровщине почти 8,6 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Практически все они – под опекой, в приемных семьях и домах семейного типа.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7