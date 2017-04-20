Через три недели в Днепропетровской области начнется ВНО

Через три недели, 23 мая, абитуриенты Днепропетровщины будут сдавать первый экзамен внешнего независимого оценивания (ВНО). Как сообщают в департаменте образования и науки ДнепрОГА, речь идет о заданиях по украинскому языку и литературе.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Уже 25 мая выпускники школ будут сдавать испанский, немецкий или французский, 29-го - английский, 31-го - математику.

2 июня ребят ждет экзамен по истории Украины, 6-го - русскому, 8-го - биологии, 12-го - географии, 14-го - физики, 16 - химии.

С собой на экзамены нужно брать приглашение, сертификат ВНО, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также 2-3 черные ручки.

Напомним, что в этом году абитуриенты будут сдавать тесты максимум по 4 предметам. Две обязательные дисциплины: украинский язык и литература, математика или история Украины. Остальные - предметы по выбору.

В целом основную сессию ВНО планируют сдавать почти 19 тысяч выпускников.

Те, кто не успел зарегистрироваться на основную сессию ВНО по уважительным причинам, могут сделать это с 3 по 19 мая. Перечень необходимых документов можно посмотреть здесь. Экзамены пройдут с 3 по 12 июля.

