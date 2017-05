| Общество | 13:43 | 03.05.2017 Горсовет Днепра проводит тендеры на ремонт дорог с нарушением законодательства, - активисты Заместитель главы правления ОО «Платформа Громадський Контроль» Денис Селин заявил, что Днепровский горсовет проводит тендеры на ремонт дорог с нарушением законодательства. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Ремонт дорог, который сейчас происходит в Днепре, делается по тендерам, завершившимся осенью 2016 года. Когда 1 декабря был принят бюджет, городские власти обещали через 2 недели опубликовать титульный список дорог, которые будут отремонтирован в 2017 году. Этого списка нет и на сегодняшний день. В тендерах, которые проводятся в этом году, кроме суммы, нет больше ничего ни списка дорог, ни временных рамок, ничего. 27 апреля был проведен тендер на 200 млн грн. Завершился он на 1,5 млн грн, а сумма указывается 200 млн грн. Это прямое нарушение законодательства. 10 апреля был объявлен аналогичный тендер на 210 млн грн. Но по нему еще можно внести правки, чтобы его не сорвали и не оспорили после завершения. По данному поводу мы пишем письма городским властям. Пишет такие письма и международная антикоррупционная организация Transparency. В частности, мы обращались не только к организаторам торгов, но и к депутатам. Кроме того, в тендерах, которые проводит горсовет, не указаны гарантийные обязательства подрядчика. Для контраста можно посмотреть тендера с 5 летней гарантией, которые делает ДнепрОГА. Если посмотреть на сумму, то 410 млн грн это около 1 млн квадратных метров отремонтированного асфальтного покрытия. На эти деньги можно делать капитальный ремонт», - сказал он. Юрист Василий Пидлужный считает, что проведение таких тендеров может быть выгодно для определенных участников. «Если в тендере не описания работ, которые необходимо выполнять, многие потенциальные участники не захотят в нем участвовать. Поэтому можно сделать предположение, что такая процедура выгодна лишь для определенных участников. Фактически происходит легализация договоренностей, которые были достигнуты при закрытых дверях. Поступая таким образом, заказчик торгов нарушает ст. 22 Закона Украины о проведении публичных торгов. В данном случае мы видим лишь суммы 200 млн грн и 210 млн грн», - сказал он.

