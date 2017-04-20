Трамвай №15 временно приостановит свою работу

В четверг, 4 мая, с 22:00 приостанавливается работа трамвайного маршрута № 15.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Временная приостановка движения связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей по ул. Гомельской на участке от ул. Щепкина до ул. Могилевской.

Последние отправления трамваев с конечных остановок по маршруту:

- от железнодорожного вокзала в 21:54;

- от улицы Криворожская в 22:25.

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