Фонд Вилкула передал военному госпиталю Днепра медицинское оборудование для оказания помощи тяжелобольным

Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» продолжает системно оказывать помощь медицинским учреждениям. По запросу военного госпиталя волонтеры Фонда передали медикам кислородные баллоны для систем дыхания.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

Начальник аптеки отделения медицинского снабжения Днепровского военного госпиталя Ростислав Скрипник-Тихонов сказал: «Мы благодарим Фонд Вилкула за системную поддержку и оперативную помощь. Кислородные баллоны необходимы при транспортировке тяжелораненых».

Исполнительный директор Фонда Оксана Живага сказала: «Помощь военному госпиталю и другим медицинским учреждениям – одно из важнейших направлений работы «Украинской перспективы» уже около трех лет. Пока медики и пациенты будут нуждаться в нашей поддержке – будем помогать».

Напомним, что с 2014 года волонтеры Фонда передали госпиталю тысячи единиц медицинских инструментов, оборудования, а также медикаменты. Волонтеры передают раненым продукты питания, одежду и необходимый инвентарь.

Также в 2016 году в рамках системной помощи Фонд «Украинская перспектива» провел капитальный ремонт рентгенологического блока госпиталя. Ранее в 2015 году при поддержке Фонда был проведен ремонт аптечного блока госпиталя.

Справка. Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» системно оказывает поддержку малоимущим, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам, тяжело больным людям, семьям с новорожденными детьми и т.д.

В 2014 году Фонд стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – раненым и переселенцам.

За период с начала работы Фонда помощь получили около 150 тысяч человек в 45 городах Украины – в Днепре, Никополе, Кривом Роге, Павлограде, Марганце и других городах Днепропетровской области, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной.

Фонд ведёт свою работу совместно с Красным Крестом и другими отечественными и международными организациями.

