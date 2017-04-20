Реализация программы поддержки ОСМД в Днепре находится под угрозой, - Александр Лыгин

Депутат Днепровского горсовета Александр Лыгин отметил, что второй год подряд департамент ЖКХ некачественно проводит работу по обработке заявок по программе поддержки ОСМД. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «То, что департамент делал более полугода, мы сделали неделю. В программе указано, что в должен был сделать список всех заявителей. До 10 апреля список победителей должен был попасть к городскому голове на утверждение и подписан им. Этого сделано не было. Таким образом, программа запаздывает, как минимум, на месяц, и уже есть вопросы, будет ли она реализована. Такое отношение к потребностям ОСМД вызывает большие опасения и напряжение в ОСМД-сообществе», - сказал он. Читайте также: «Департамент ЖКХ саботирует работу по программе поддержки ОСМД», - Дмитрий Хозин