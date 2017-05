| Общество | 16:12 | 03.05.2017 Модульный городок Никополя озеленили Собственная «зеленая зона» появилась в Никопольском модульном городке для переселенцев. По словам советника председателя ДнепрОГА Виталия Литвина, на территории высадили около двухсот деревьев и кустов. Акция озеленения – совместный проект команды Валентина Резниченко и Совета Европы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Еще недавно в Никопольском модульном городке для переселенцев не было зелени. Теперь там растут молодые деревья, цветы и кусты. Это уже четвертый модульный городок в области, получивший собственную «зеленую зону». «Людям из других регионов приходится здесь жить довольно длительное время. Чтобы они чувствовали себя максимально комфортно, ДнепрОГА вместе с Советом Европы решили как можно лучше обустроить прилегающую к модульному городку территорию. Здесь высадили двести деревьев и кустарников», - рассказал советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин «Зеленый дом» - совместный проект ДнепрОГА и Совета Европы. «Нашей основной целью является защита прав внутренне перемещенных лиц на национальном уровне. Сюда же входит и социальная адаптация переселенцев. У нас в арсенале есть меры, так сказать, ближе к людям, чем законодательные инициативы. Озеленение модульных городков - яркий тому пример», - сообщила региональный координатор проекта помощи переселенцам Совета Европы Ирина Сваволя. На озеленение Никопольского модульного городка Совет Европы выделил около 150 тыс грн. «Зеленая зона» уже есть в модульных городках Днепра, Каменского и Павлограда.

Следующий в планах - городок для переселенцев в Кривом Роге.

